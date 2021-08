Genshin Impact, Update 2.1: miHoYo svela i dettagli delle nuove armi gratis ed evento

miHoYo ha svelato i dettagli delle quattro nuove armi, sia gratuite che legate ai banner, in arrivo su Genshin Impact in arrivo con l'update 2.1, "Floating World Under the Moonlight" previsto per mercoledì 1 settembre.

L'update non solo introdurrà quattro nuovi personaggi giocabili, nuove missioni, boss ed eventi, ma per l'appunto anche nuove armi. Come riportato nel tweet del profilo ufficiale di Genshin Impact, nello specifico al lancio dell'update 2.1 saranno disponibili quattro nuove armi: Engulfin Lighting (arma ad asta), Luxurious Sea-Lord (Claymore), "The Catch" (arma ad asta) e il Predator (arco).

Di seguito i dettagli su come ottenerle e una panoramica dei bonus.