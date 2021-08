Genshin Impact: Aloy di Horizon Zero Dawn nella versione 2.1, dettagli e immagini

Genshin Impact otterrà a settembre la versione 2.1 e con questa anche Aloy, la protagonista di Horizon Zero Dawn, che giunge nell'action RPG di MiHoYo attraverso l'evento Moonchase Festival, con tante novità a partire dall'1 settembre 2021, come vediamo in dettagli e immagini.

Aloy, la leggendaria cacciatrice Nora di Horizon Zero Dawn, potrà dunque essere ottenuta da tutti i giocatori di Genshin Impact su PS4 e PS5 che hanno raggiunto il Rank 20 o superiore, attraverso la versione 2.1 e 2.2 con il crossover "Savior from another world", che porta l'eroina in questione all'interno del gioco MiHoYo.

Aloy possiede l'arco Predator a quattro stelle e può essere ottenuta attraverso la mail in-game semplicemente effettuando il login nel gioco su PS4 e PS5. Quando raggiunge Teyvat, la cacciatrice ottiene il potere Cryo Vision, consentendole di utilizzare poteri speciali per potenziare i suoi attacchi con l'arco.

Il suo Elemental Burst è "Prophecies of Dawn" e la vede lanciare una Power Cell piena di Cryo verso il nemico, facendola poi esplodere con una freccia e infliggendo pesanti danni. La sua Elemental Skill è "Forzen Wilds" e i suoi Talent sono in grado di potenziare sé stessa e i compagni di battaglia, oltre a poter depotenziare i nemici attraverso il Cryo.

Tra le abilità troviamo anche una Freeze Bomb, che a sua volta si scompone in varie Chillwater Bomblets, in grado di incrementare il danno iniziale e colpire un'area più ampia, oltre a creare un danno continuativo al nemico. Con il talento Combat Override, tutto il party incrementa il proprio potere d'attacco dopo che Aloy riceve l'effetto Coil.

Con 4 Coil immagazzinati, Aloy ottiene l'effetto Rushing Ice, durante il quale i suoi attacchi standard vengono convertiti in danni Cryo, mentre il talento passivo Strong Strike fa incrementare costantemente il danno bonus attraverso l'effetto.

A tutto questo si aggiungono poi i vari poteri e caratteristiche del potente arco Predator, legato al personaggio di Aloy. "Siamo stati molto emozionati per questa collaborazione con Genshin Impact, specialmente dal momento che abbiamo fan del gioco all'interno del nostro stesso team, e viceversa", ha affermato Guerrilla Games sulla collaborazione in questione.

Oltre a tutte le caratteristiche di Aloy, la Versione 2.1 di Genshin Impact propone il gran finale del capitolo di Inazuma, con "Omnipresence Over Mortals". In questo, il Viaggiator si troverà a fronteggiare il Raiden Shogun, per decidere il destino della nazione di Inazuma. Come ambientazione, il prosieguo della storia apre due nuove isole esplorabili: Watatsumi Island e Seirai Island, la prima caratterizzata da bellissimi scenari e il fascinoso tempio Sangonomiya e la secondo invece estremamente oscura e costantemente coperta da temporali.

Tra i nuovi personaggi troviamo inoltre il boss Signora particolarmente potente e tre nuovi personaggi giocabili che diverranno compagni importanti per l'avventura: la Raiden Shogun stessa, abile combattente a cinque stelle Electro polearm, Sangonomiya Kokomi, la sacerdotessa divina e leader dell'Isola Watatsumi, anche questa combattente a cinque stelle Hydro e catalisi e infine Kujou Sara, generale della Tenryou Commission, leale alla Shogun e personaggio Electro Vision. Presenti inoltre nuove quest e vari altri contenuti.

Queste sono dunque alcune delle novità dell'update 2.1 che erano state promesse da MiHoYo nei giorni scorsi, non resta che attendere l'arrivo dell'aggiornamento.