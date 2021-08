Ghost of Tsushima: Director's Cut su PS5 e PS4 Pro, il nostro video confronto

Ghost of Tsushima: Director's Cut gira chiaramente in maniera diversa su PS5 e PS4 Pro, come dimostra anche il nostro video confronto dedicato alla nuova edizione del titolo sviluppato da Sucker Punch.

E così, dopo il filmato con risoluzione e fps di Ghost of Tsushima: Director's Cut sulle varie console Sony e l'immancabile analisi di Digital Foundry, ecco anche il nostro contributo alla discussione.

Come già riportato, anche su PlayStation 5 il gioco dispone di due modalità grafiche, una a risoluzione 4K reale e un target di 60 fps, l'altra a 1800p e nuovamente un target di 60 fps ma perfettamente stabili.

È dunque soprattutto nel livello di dettaglio che si notano le differenze, nonché in una serie di accorgimenti che rendono i suggestivi scenari dell'isola di Tsushima ancora più affascinanti e meravigliosi.

Per ulteriori dettagli, inutile dirlo, andate a dare un'occhiata alla nostra recensione di Ghost of Tsushima: Director's Cut.