Hideo Kojima ispirato da 12 Minutes, vuole creare un nuovo gioco adventure

Hideo Kojima è rimasto estasiato da 12 Minutes, l'ottimo indie da parte di Luis Antonio e Annapurna, tanto da averlo ispirato a creare un nuovo gioco adventure, o almeno questo sarebbe il desiderio del game designer dopo un'intensa sessione al titolo in questione.

"Twelve Minutes è fantastico! Ho perso la cognizione del tempo e alla fine ci ho giocato per circa quattro ore filate! Non sono più stato catturato così tanto da un gioco dai tempi di Inside. Un'avventura a base di loop temporali e con un grande senso dello stile", ha affermato Kojima al termine della sua prima e intensa sessione di gioco.



"Una volta che vi siete abituati alla visuale dall'alto e ai controlli, non ve ne renderete nemmeno più conto, è un gioco che si basa sull'uso dell'intelligenza. È come i giochi Amiga che facevo un tempo. Non l'ho ancora finito, ma è divertente, ora ho paura dell'arrivo di Dafoe!"

Dopo questo bel commento al gioco di Luis Antonio, il complimento migliore arriva però forse dal messaggio successivo: "Mi fa venire voglia di creare un altro gioco adventure", ha scritto Kojima, facendo presente come 12 Minutes lo stia ispirando a creare un titolo simile sul fronte della struttura, almeno per quanto riguarda l'uso della narrazione e alcune soluzioni di gameplay.



Da notare, peraltro, come un altro dei giochi preferiti di Kojima risulti essere Inside, l'ottimo action adventure di Playdead, anch'esso fortemente incentrato sugli enigmi e sulla narrazione. Per il momento, sappiamo che Hideo Kojima è impegnato su Death Stranding: Director's Cut per PS5, in attesa di conoscere quale sia il prossimo progetto nuovo.

Per quanto riguarda il gioco oggetto dei commenti, per conoscerlo meglio vi rimandiamo alla recensione di Twelve Minutes, ricordando che è ora disponibile su Xbox Game Pass.