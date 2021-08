Genshin Impact: le novità dell'update 2.1 verranno svelate su Twitch venerdì

A poca distanza dall'arrivo dell'arcipelago di Inazuma e di Yoimiya e Kamisato Ayaka, miHoYo ha annunciato che svelerà le novità in arrivo per Genshin Impact, dunque con la versione 2.1, con una diretta su Twitch in programma questo venerdì alle 15:00 italiane.

La diretta dovrebbe durare poco meno di un'ora è si terrà sul canale Twitch ufficiale di Genshin Impact, che potrete raggiungere a questo indirizzo. Considerando i leak delle scorse settimane, con tutta probabilità gli sviluppatori sveleranno i dettagli dei prossimi banner con protagoniste Raiden Shogun e Sangonomiya Kokomi. Inoltre i giocatori si aspettano novità anche per le altre isole di Inazuma non ancora accessibili, così come nuove quest Archon, boss e il tanto atteso sistema di pesca.

Probabilmente non mancheranno nuovi eventi ed è lecito aspettarsi un trailer dedicato alla collaborazione con Sony che porterà Aloy di Horizon Zero Dawn e Forbidden West nel mondo di Genshin Impact.

Infine è praticamente certo che verranno discussi i primi dettagli delle celebrazioni del primo anniversario del gioco, che avverrà il 28 settembre, grazie alle quali in molti sperano di ottenere una seconda chance per accaparrarsi i personaggi dei vecchi banner.