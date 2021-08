Diablo 2: Resurrected, il provato della beta del più famoso gioco di ruolo action di Blizzard

Considerando il dramma in cui è sprofondata Blizzard Activision in questi giorni, il probabile rinvio di Overwatch 2 a dopo il 2022 e ora pure il licenziamento di Jesse McCree , lead designer di Diablo 4, avevamo il sospetto che Diablo 2: Resurrected sarebbe stato rimandato all'improvviso, oppure che sarebbe uscito fuori un pastrocchio in stile WarCraft III: Reforged. E invece, non solo la release resta tuttora confermata per il prossimo 23 settembre, ma dopo aver testato la open beta in versione PlayStation 5 nello scorso fine settimana, possiamo affermare con la dovuta cautela che il nuovo lavoro di Blizzard sembrerebbe rendere giustizia all'iconico capolavoro uscito ormai ventun anni fa. Se però il titolo si porti bene la sua età è tutto un altro paio di maniche, e nel nostro provato di Diablo 2: Resurrected ci soffermeremo soprattutto su questa importantissima problematica.

Il nuovo look di Diablo 2

Diablo 2: Resurrected, magie e abilità hanno nuovi effetti grafici

Avete avuto oltre vent'anni per giocare Diablo 2, e nel frattempo sono usciti millemila cloni e pure Diablo 3, quindi ci aspettiamo che conosciate almeno le basi, che sappiate almeno un minimo come funziona un gioco di ruolo action incentrato sul bottino. Non ci soffermeremo più di tanto sul gameplay in questo provato, insomma, e per chi non sapesse a che genere appartiene Diablo 2: Resurrected possiamo farla breve dicendo che in questo action si maciullano orde di nemici, si raccolgono tonnellate di oggetti e si scelgono le abilità e gli equipaggiamenti giusti per farsi strada nelle viscere di Sanctuarium, il tenebroso mondo in cui si svolge la storia, che saremo chiamati a difendere dall'invasione delle legioni infernali.

È tutto estremamente cupo e sanguinoso, ma anche epico e avvincente, e potrete scoprire se le atmosfere del gioco fanno per voi, anche se non l'avete prenotato, già a partire dal prossimo 20 agosto, quando sarà possibile partecipare alla open beta e scaricare il gioco per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e PC. Per il momento non è prevista una beta per Nintendo Switch, anche se il gioco uscirà pure per la piattaforma ibrida della grande N.

Noi abbiamo giocato la closed beta su PlayStation 5 nei panni dell'Incantatrice, uno dei cinque personaggi giocabili nel corso di questo test: gli altri sono il Druido, il Paladino, l'Amazzone e il Barbaro, mentre per l'Assassina e il Negromante bisognerà aspettare la release. Il primo impatto con la nuova versione di Diablo 2 è stato strano, ma molto positivo, soprattutto perché non si tratta di una vera e propria "rimasterizzazione": Blizzard ha fondamentalmente ricostruito il look del gioco, sostituendo agli sprite renderizzati originali dei nuovi modelli 3D in stile Diablo 3 e Diablo 4. Al netto di qualche animazione un po' troppo rigida, la nuova veste grafica, impreziosita da illuminazioni ed effetti particellari all'avanguardia, migliora sensibilmente l'esperienza per chi si avvicina al gioco per la prima volta. I nostalgici possono sempre passare al vecchio look 2D in un attimo, dato che il gioco che gira sotto Resurrected è essenzialmente il vecchio Diablo 2.

Diablo 2: Resurrected, inventari a confronto

Questo restyling ha interessato anche le cinematiche in computer grafica e la risoluzione generale del gioco, che gira ora a 4K e... be', non proprio a 60 fotogrammi al secondo. È infatti possibile scegliere tra due modalità di visualizzazione, Performance e Qualità, come succede in molti altri giochi. La modalità Qualità gira a 4K ma non regge i 60 fotogrammi e in generale si nota qualche calo di frame rate nelle situazioni più concitate. Giocando in modalità Performance questo non accade, ma il prezzo da pagare è una risoluzione inferiore dell'immagine. È un compromesso abbastanza preoccupante se pensiamo che il gioco dovrebbe girare anche su PlayStation 4 e Switch, ma è anche vero che non sappiamo quanto sia vecchia la build della closed beta, e la situazione potrebbe migliorare già nel prossimo weekend di test.

Diablo 2: Resurrected, una schermata del cimitero

Da questo punto di vista, infatti, dobbiamo ammettere che la build testata aveva più di qualche piccolo bug, soprattutto a livello di interfaccia, senza contare che su console l'esperienza multigiocatore si è rivelata fortemente limitata da una serie di assenza ingiustificate rispetto alla versione PC. Se in quest'ultima è possibile aprire e personalizzare una stanza multigiocatore, che poi comparirà in una lista visibile a tutti i giocatori che intendono partecipare a una sessione multiplayer, su console invece è tutto automatizzato in stile Diablo 3 e non è quindi possibile cercare o filtrare le sessioni multigiocatore in corso.

Allo stesso modo, non è possibile comunicare se non sfruttando sistemi esterni al gioco, laddove nella versione PC sono state addirittura migliorate le funzionalità della finestra di chat. Considerando che Diablo 2: Resurrected implementa una modalità multiplayer per otto giocatori, è chiaro che sarebbe stato meglio poter fruire delle stesse funzioni anche su console, per quanto sia possibile aggirare queste limitazioni organizzandosi con amici o software tipo Discord o simili.