Zool Redimensioned, la recensione: torna il platform degli anni d'oro dell'Amiga

Così con il passare degli anni stiamo avendo sempre più riedizioni, remake e remaster, che se vogliamo sono indicative anch'esse della stagnazione creativa che sta vivendo il settore (ma questa, come si suol dire, è un'altra storia). In un quadro del genere non stupisce il dover scrivere la recensione di Zool Redimensioned nel 2021, edizione rimasterizzata di un vecchio platform che fece furore su Amiga, che giaceva nel cimitero dei franchise dimenticati.

Tanti editori di videogiochi hanno ormai capito che il mercato della nostalgia è molto più fertile di quanto si pensasse un tempo. Non ci si fanno numeri da capogiro, ma consente di fare soldi senza grossi sforzi economici, sfruttando proprietà intellettuali dal valore relativamente basso perché da anni fuori mercato. Del resto produrre nuovi giochi tripla A è diventato costosissimo, quindi non tutti possono permettersi di aggredire quel settore... anzi, tanti non vogliono nemmeno farlo, per i rischi che comporta e per il fatto che anche molti editori "ricchi" ne stanno fuggendo a gambe levate, buttandosi su modelli economici predatori che consentono di fare molti più soldi con sforzi minori.

Un po' di storia

I livelli sono gli stessi dello Zool originale, ma rivisti e corretti

Zool: Ninja of the "Nth" Dimension fu pubblicato nel 1992 da Gremlin Graphics. Racconta George Allan, il programmatore del gioco, nel libro "Commodore Amiga: A Visual Compendium", che "Zool nacque quando Ian (Stewart, uno dei fondatori di Gremlin Graphics ndr) vide la demo dello scrolling cui stavo lavorando dopo Switchblade II. Mi mise a lavorare in coppia con il grafico Ade Carless e non ci volle molto per avere il game design preliminare. È semplicemente un gioco in cui si raccolgono cose ispirato da Mario e Sonic, anche se ormai non ricordo nemmeno più se all'epoca avessi giocato o meno Sonic."

Nonostante fossero già gli anni '90, non era raro che i videogiochi, soprattutto in occidente, nascessero da una sperimentazione tecnica. Gli amighisti avevano fame di un platform veloce che richiamasse il titolo di Sega e Allan aveva lo scrolling giusto per realizzarlo al momento giusto.

Chi scrive giocò Zool all'epoca e lo amò tantissimo, nonostante tutti i suoi difetti. Complessivamente era un platform di buona fattura, realizzato da un programmatore conosciuto e apprezzato sulla scena europea, che aveva nel portfolio dei titoli d'azione molto amati come Venus: The Flytrap e il già citato Switchblade II (l'originale non era suo). Per questo la prima avventura del ninja della dimensione N non faticò a entrare nell'immaginario di noi amighisti convinti, che lo cantammo subito come il capolavoro che non era e gli regalammo un pezzetto della nostra memoria, sospinti anche dalle riviste di settore, che lo incensarono non poco.