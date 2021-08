The Last of Us 2: il cosplay di Ellie di likeassassin è di nuovo incredibile

The Last of Us 2 è stato pubblicato da più di un anno e, al momento, non sappiamo a cosa si stia dedicando di preciso Naughty Dog, ma non per questo i fan hanno perso di vista le ultime avventure di Ellie. La ragazza è spesso al centro di cosplay di alta qualità, come quelli realizzati da likeassassin. Ora, la cosplayer ci propone un nuovo scatto del proprio cosplay di Ellie.

Siamo oramai abituati alla grande qualità dei cosplay di likeassassin, ma il nuovo scatto di Ellie da The Last of Us 2 riesce ancora una volta a sorprendere per la cura ai dettagli. Tutto in questo cosplay è realizzato con grande cura, dai vestiti, alle armi, lo zaino, il tatuaggio e anche il trucco che simula il sangue e la sporcizia di cui spesso Ellie è ricoperta.

In passato abbiamo avuto modo di vedere altri due scatti di Ellie nei cosplay di likeassassin: uno scatto nella neve e un altro in una zona urbana! Inoltre, dovreste vedere il cosplay di Ellie di dvbhebrickmvster: è elogiato da Naughty Dog.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Ellie realizzato da likeassassin? La protagonista di The Last of Us 2 è stata ricreata nel modo migliore a vostro parere, oppure avete visto versioni di qualità superiore?