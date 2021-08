Castlevania: il cosplay di Lenore di irine_meier è degno della serie

Castlevania è una grande serie di videogiochi ma, negli ultimi anni, è stata soprattutto una grande serie di animazione, prodotta da Netflix. La saga attuale è conclusa, ma i personaggi sono entrati nel cuore degli appassionati. Tra i molti, una delle più apprezzata è la vampira Lenore. Ora, irine_meier ci propone il proprio cosplay di Lenore, degno della serie.

irine_meier ci propone una versione estremamente fedele di Lenore con il proprio cosplay, contraddistinto da una certa sensualità. Il personaggio di Lenore, dopotutto, è un mix di elementi, dall'astuzia, alla diplomazia, ma - come molte vampire della mitologia - non rinnega il proprio lato più carnale. Anche il background dello scatto fotografico è scelto con attenzione e ci aiuta a immaginare questa Lenore in un antico castello.

In passato abbiamo avuto modo di vedere un altro ottimo cosplay dedicato alla serie Netflix: il cosplay di Sypha di jannetincosplay.

Cosa ne pensate del cosplay di Lenore realizzato da irine_meier? Il personaggio di Castlevania è stato ricreato nel modo migliore, oppure credete di aver visto versioni di livello superiore?