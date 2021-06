Castlevania: il cosplay di Sypha di jannetincosplay è degno della serie

Castlevania è una delle IP videoludiche più vecchie dell'industria e anche per questo una delle più amata. Nel corso degli ultimi anni, però, i videogiochi di Castlevania hanno scarseggiato. Perlomeno, i fan hanno potuto godersi la nuova serie di Netflix, che ci ha portato al centro delle avventure di Trevor e Sypha. Ora, la maga è stata ricreata da jannetincosplay, in un cosplay che è degno della serie TV di Netflix.

Sypha è uno dei personaggi principali di Castlevania. La maga viaggia insieme a Trevor e ad Alucard, per fermare Dracula. Le quattro stagioni della serie mostrano molto di più ovviamente, ma non è nostra intenzione fare spoiler. Possiamo però dire che questo cosplay di jannetincosplay è di altissima qualità: anche se lo scatto è molto ravvicinato e non ci permette di vedere il cosplay completo, possiamo affermare che il costume è ottimo, così come la parrucca e l'intensità dello sguardo della donna.

Il mondo del cosplay è denso di proposte di qualità, come il cosplay di Zelda di Grusha: è regale e incantevole. Come non citare poi il cosplay di Tifa di missbricosplay: è seducente. Anche il cosplay di Ciri di sayathefox è estremamente fedele. Chiudiamo con il cosplay di Himiko Toga di lit.mira: è di nuovo incredibile.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Sypha realizzato da jannetincosplay? Quanto creato dalla cosplayer è di vostro gradimento? Oppure la protagonista di Castlevania è stata ricreata in modo migliore da altre cosplayer?