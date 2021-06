Soulstice, E3 2021: trailer di annuncio, periodo di uscita di un interessate gioco d'azione

Durante l'E3 2021 è stato presentato al mondo Soulstice, un nuovo gioco di ruolo d'azione. Possiamo vederne il trailer, che trovate qui sopra, oltre a scoprire il periodo di uscita: l'opera di Reply Game Studios e Modus Games sarà rilasciata nel 2022, in una data non meglio precisata, su PC, PS5 e Xbox Series X|S. Inoltre, tramite Steam, possiamo scoprire vari dettagli sulla trama e sul gioco.

Viene spiegato che, in Soulstice, dovremo esplorare il sacro regno di Keidas, che è stato compromesso da potenti creature note come "spettri" che si nutrono dei viventi e alle volte se ne impossessano, trasformandoli in mostri. A difendere i viventi dagli spettri vi sono le "chimere", ovvero guerrieri ibridi nati dalla fusione di due anime. La protagonista del gioco è infatti Briar, che si è unita alla sorella Lute che si è trasformata in un fantasma dai poteri mistici.

In Soulstice, dovremo gestire entrambi i personaggi: Briar ha grande forza e combatte a distanza ravvicinata, mentre Lute ha poteri mistici che le permettono di controllare l'intero campo di battaglia. Potremo anche personalizzare armi e abilità. Ci sarà una città intera da esplorare, con segreti ed enigmi.

Soulstice ci porterà nel sacro regno di Keidas

Ecco i requisiti minimi:



Sistema operativo: 64-bit Windows 7

Processore: Core i5-4460 / AMD FX-6300

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: Nvidia GeForce GTX 960 / AMD Radeon R9 280

Memoria: 20 GB di spazio disponibile

Ed ecco invece i requisiti consigliati di Soulstice:



Sistema operativo: 64-bit Windows 10

Processore: Core i7-3770 / AMD FX-9590

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda video: Nvidia GeForce GTX 1060 / AMD Radeon RX 480

Memoria: 20 GB di spazio disponibile

