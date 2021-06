Starfield, E3 2021: data di uscita, trailer ufficiale ed esclusiva svelati da Xbox

I leak hanno anticipato le informazioni, ma ora è definitivamente ufficiale. Xbox e Bethesda, durante lo show dell'E3 2021 hanno mostrato a tutto il mondo Starfield, il nuovo gioco dei creatori di Fallout e The Elder Scrolls. Abbiamo modo di scoprire la data di uscita, vedere il trailer e scoprire tutti i dettagli sull'esclusività.

Il trailer dell'E3 2021 di Starfield ci permette di vedere in azione una sequenza cinematografica del gioco. Vediamo un'esploratrice che sale su un razzo, chiaramente pronta per una missione spaziale. Ambientato centinaia nel futuro, Starfield ci porterà in un viaggio denso di misteri.

Starfield: la data di uscita

Ciò che più conta è che la data di uscita è stata indicata: 11 novembre 2022, ovvero 11/11/22, undici anni dopo TES 5 Skyrim, rilasciato l'11/11/11. Inoltre, abbiamo modo di scoprire che il gioco sarà rilasciato solo su PC (Windows 10) e console Xbox, precisamente su Xbox Series X|S. Sarà disponibile sin dal D1 su Game Pass.

Diteci, cosa ne pensate di quanto mostrato da Bethesda all'E3 2021 per Starfield? Vi aspettavate che fosse esclusiva, oppure fino all'ultimo avete creduto che sarebbe arrivato anche su console PlayStation?