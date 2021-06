Starfield, data d'uscita ufficiale: è un'esclusiva PC, Xbox Series X e S

Starfield è un'esclusiva PC, Xbox Series X e Xbox Series S (quindi niente Xbox One), come si è appreso dal trailer pubblicato per sbaglio in anticipo dal New York Times e poi confermato durante la conferenza di Microsoft all'E3 2021, che ha svelato anche la data d'uscita ufficiale: 11/11/2022.

Finalmente c'è la conferma della notizia che ha tenuto banco negli ultimi mesi, cioè da quando Microsoft ha annunciato l'acquisizione di Bethesda. Viene confermata anche l'uscita nel 2022, come più volte detto da Jason Schreier e contro molte indiscrezioni, evidentemente poco attendibili.

Vediamo la schermata con i loghi Xbox e PC e la data d'uscita, a dimostrazione dell'esclusività del gioco.

Starfield è esclusiva Xbox!

Di conseguenza, Starfield non uscirà né su PS4, né su PS5, come molti avevano continuato a sperare nonostante tutte le evidenze contrarie. Tramontata anche l'ipotesi di precedenti accordi tra Sony e Bethesda per la pubblicazione del gioco sulle console PlayStation.

Il trailer in sé è un filmato in computer grafica davvero affascinante, che ha aperto alla grande la conferenza di Microsoft.