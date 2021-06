Starfield: trailer dell'E3 2021 svelato in anticipo, tutti i dettagli

È uscito prima dello show di Xbox + Bethesda dell'E3 2021 il trailer di presentazione di Starfield. I giocatori di tutto il mondo non vedevano l'ora di potere ammirare i nuovi giochi di Microsoft e degli Xbox Game Studio, ma anche di ricevere aggiornamenti su alcuni dei titoli più attesi del momento, come il chiacchierato ma mai realmente mostrato Starfield. Ora, abbiamo modo di ammirare il trailer di presentazione con tanto di data di uscita.

Starfield è un gioco di ruolo sci-fi in sviluppo presso Bethesda già da vari anni e finalmente si mostra in quello che appare un trailer di presentazione esteso vero e proprio, dopo il teaser dell'E3 2018. Il video è trapelato prima del tempo e non è dunque attraverso un canale ufficiale, con la possibilità che venga rimosso a breve, guardatelo finché dura, prima della presentazione vera e propria che avverrà questa sera alla conferenza Microsoft Xbox e Bethesda all'E3 2021.

Starfield sarà disponibile a partire dal 11 novembre 2022 su PC e Xbox Series X|S, probabilmente in esclusiva sulle piattaforme Microsoft a quanto pare.

In base a quanto visto, sembra essere un gioco ispirato alla fantascienza classica ma con un tono piuttosto realistico, almeno per quanto riguarda la riproduzione delle tecnologie e delle ambientazioni.

Non si tratta ancora di un gameplay vero e proprio, quanto piuttosto di un video che serve soprattutto a introdurre ambientazione e atmosfere del gioco, ma è comunque molto più di quanto abbiamo visto finora. Considerando lo stile adottato, non è escluso che le immagini trapelate in precedenza possano essere vere, sebbene si riferiscano probabilmente a un build ancora molto vecchia di Starfield, risalente ad anni fa.

Diteci, cosa ne pensate del nuovo gioco di Bethesda? Starfield vi incuriosisce, oppure questo primo trailer gameplay rilasciato durante l'evento Xbox dell'E3 2021 non vi ha convinto? Fatecelo sapere nei commenti.