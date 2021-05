Starfield: altre immagini presunte in un leak con personaggio, basi e ambientazioni

Starfield continua ad essere avvolto da un fitto mistero, eppure al contempo risulta essere anche uno dei giochi più attesi in assoluto, dunque accogliamo con grande interesse questa nuova manciata di presunte nuove immagini relative al gioco Bethesda, emerse online in un sospetto leak, che illustrano personaggio, basi e ambientazioni.

Come potete vedere, si tratta di immagini simili, come contenuti e stile, alle altre emerse in precedenza da altri leak, cosa che potrebbe dare sostanza a tutta la teoria. Vi si vede qualcosa sul personaggio principale, su particolari di navi e basi spaziali e scorci di ambientazioni.

Altre immagini sono visibili a questo indirizzo su ResetEra. Ovviamente vanno tutte prese come voci di corridoio potenzialmente fake, visto che non c'è assolutamente alcuna conferma del fatto che queste si riferiscano veramente a Starfield. Lo stile continua a sembrare molto vicino a una visione realistica della fantascienza, cosa che potrebbe essere in linea con lo stile adottato da Bethesda per il gioco.

SKULLZI, un utente Twitter che ha praticamente votato la sua attività social ai rumor su Starfiled in questi mesi, conferma che le immagini diffuse online sono autentiche ma si riferiscono a una vecchia build del gioco, risalente al 2018 e in pieno sviluppo, così come alcune di quelle emerse in precedenza.

Non sappiamo bene cosa pensare, se non che il tono da fantascienza "realistica" sembra molto interessante, soprattutto se associata a quanto emerso di recente su Starfield, ovvero che dovrebbe essere un gioco a metà fra No Man's Sky e Outer Wilds, dunque non proprio un'epopea sci-fi sullo stile di Mass Effect.

Nel frattempo, continuiamo ad attendere l'E3 2021 in arrivo il mese prossimo dal 12 al 15 giugno, occasione nella quale Starfield potrebbe essere presentato più nel dettaglio, ma per il momento anche su questo siamo solo al livello di voci di corridoio.