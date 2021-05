Starfield a metà fra No Man's Sky e Outer Wilds, distante da Mass Effect per un rumor

Starfield sarà una via di mezzo fra No Man's Sky e Outer Wilds, piuttosto che un'esperienza simile a quella di Mass Effect: lo ha scritto un utente del forum Resetera sulla base di alcune informazioni che gli sarebbero state riferite.

Probabilmente in uscita nel 2021, visto che Microsoft ha già le pubblicità pronte, Starfield secondo questa fonte sarà presente all'E3 2021 per un reveal ufficiale in vista di un lancio in autunno. Cosa di cui, in effetti, parecchi addetti ai lavori sono convinti.

"Starfield sarà presente allo show", ha scritto questo utente. "A quanto pare il gioco sarà più focalizzato sull'esplorazione spaziale che non sul proporre una saga sci-fi: pensate più a qualcosa fra No Man's Sky e Outer Wilds che non a Mass Effect."

L'autore del post ha specificato che queste informazioni si basano sui pochi dettagli che gli sono stati mandati dalle sue fonti ultimamente e che dunque vanno prese con le pinze, ma che presto scopriremo come stanno davvero le cose.

In effetti una presentazione ufficiale di Starfield durante l'E3 2021 si pone come l'eventualità più probabile, qualora il gioco dovesse effettivamente fare il proprio debutto entro la fine di quest'anno.