Ghostrunner 2 per PC, PS5 e Xbox Series X|S annunciato da 505 Games

Ghostrunner 2 è stato annunciato da 505 Games con un comunicato ufficiale: il sequel dell'action shooter sviluppato da One More Level uscirà su PC, PS5 e Xbox Series X|S, ma non ha ancora un periodo di uscita.

Capace di totalizzare vendite per oltre 500.000 copie, il primo Ghostrunner è stato accolto in maniera molto positiva da critica e pubblico, ed è stato probabilmente questo potenziale a convincere il publisher italiano ad acquistare la proprietà intellettuale per 5 milioni di euro.

Anche il sequel verrà realizzato dallo studio polacco One More Level, che ha rinnovato l'accordo di collaborazione con 505 Games mentre lavora agli ultimi dettagli relativi alla versione next-gen del primo capitolo.

"Siamo particolarmente entusiasti circa l'uscita di Ghostrunner 2", ha dichiarato Raffaele Galante, co-CEO di Digital Bros. insieme al fratello Rami. "Insieme a One More Level siamo riusciti a creare un gioco emozionante e coinvolgente."

"Questa nuova collaborazione enfatizza la presenza di 505 Games nel mercato polacco, una realtà che oggi primeggia in Europa dal punto di vita dello sviluppo di vieogame, nuovi progetti e talenti."

"Continueremo a prestare particolare attenzione verso questa realtà, al fine di migliorare costantemente ed espandere il nostro catalogo di prodotti con giochi in grado di soddisfare i gusti dell'intera comunità videoludica."