Ghostrunner: vendite per 500.000 copie, demo disponibile su PS4, Xbox e Switch

Ghostrunner ha totalizzato finora vendite per 500.000 copie, e per festeggiare l'importante traguardo il team di sviluppo ha reso disponibile una demo del gioco su PS4, Xbox One e Nintendo Switch.

In arrivo anche su PS5 e Xbox Series X|S con upgrade gratuito, Ghostrunner ci catapulta all'interno di uno scenario futuristico, dalle atmosfere cyberpunk, mettendoci nei panni di una sorta di ninja tecnologico.

Capaci di combattere sia nel mondo reale che in quello virtuale del cyberspazio, avremo il compito di scalare la torre in cui si sono rifugiati gli ultimi sopravvissuti della razza umana dopo un terribile cataclisma che ha devastato il mondo.

Il nuovo ordine costituito è però tutt'altro che democratico e le disparità sociali si sono moltiplicate, dando vita a profondi disagi e contrasti che potrebbero dar vita da un momento all'altro a una feroce ribellione.

Potete scaricare gratis la demo di Ghostrunner da PlayStation Store, Xbox Store e Nintendo eShop.