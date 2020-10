Ghostrunner su PS5 e Xbox Series X nel 2021, con upgrade gratuito

Ghostrunner sarà disponibile anche su PS5 e Xbox Series X nel corso del 2021, e i possessori delle versioni PS4 e Xbox One potranno effettuare un upgrade gratuito.

In uscita il 27 ottobre su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch, Ghostrunner ci metterà al comando di un inarrestabile guerriero dotato di impianti cibernetici, capace di combattere sia nel mondo reale che nel cyberspazio.

"Coloro che possiederanno una copia della versione current-gen riceveranno un upgrade gratuito alle versioni next-gen, quando saranno rilasciate nel 2021. Seguiranno maggiori dettagli in futuro", recita l'annuncio dei publisher All In! Games e 505 Games.

Ambientato in uno scenario distopico, in cui le classi più agiate vivono nei livelli più alti e ricchi di una città futuristica, Ghostrunner ci vedrà scalare questa torre mentre dal basso monta un moto di ribellione che punta a stravolgere lo status quo.

