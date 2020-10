PS5: le prime placche colorate per personalizzare la console sono disponibili

PlateStation 5 è il primo sito che propone delle coperture colorate e personalizzate di PS5. Sono già disponibili per l'acquisto le placche cromate, rosse, nere e blu, così da darvi la possibilità di rendere più personale la console di Sony in tempo per il lancio. Basterà metterle al posto dei faceplate bianchi originali.

Il design di PlayStation 5 è stato immediatamente divisivo: non si tratta solo delle forme e delle dimensioni, ma anche della scelta da parte di Sony di offrire solo una colorazione bianca alla sua console next-gen. Era quindi solo questione di tempo prima che qualcuno pensasse ad un modo per rendere più personale l'aspetto di PS5.

Il qualcuno in questione è il sito PlateStation 5, il portale di un'azienda che mette in vendita delle placche colorate da sostituire facilmente a quella originale offerta da Sony per il lancio.

Una delle caratteristiche principali di PS5, infatti, è la facilità con la quale si possono staccare le due coperture bianche. Si tratta di un'operazione che servirà anche per rimuovere la polvere dalle ventole. Essendo un'operazione alla portata di tutti, o quasi, ecco che qualcuno ha pensato di dar modo di cambiare il volto alla console e renderla persino più appariscente (con la versione cromatica) o più elegante e minimalista (con la versione nera).

Entrambe le versioni dei faceplate (ovvero per PS5 Digital o con disco) costano 39,99 dollari. Il sito dà anche la possibilità di inviare il tutto in Italia.

Come vi sembrano?