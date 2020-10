PS5: Sony mette le mani avanti per il rischio polvere dovuto alla grossa ventola?

Stando ad alcuni utenti maliziosi, Sony sarebbe consapevole del rischio polvere dovuto alla grossa ventola di PS5 e avrebbe aggiornato la garanzia della console per non rispondere di potenziali danni causati da un accumulo eccessivo della stessa.

La frase incriminata è la seguente: "The dust catcher does not guarantee the hardware clogging from dust" (trad. Il raccoglipolvere non garantisce che l'hardware non venga intasato dalla polvere).

Sicuramente si tratta di una formula cautelativa, ma che a nostro giudizio serve semplicemente a ribadire un'ovvietà: nonostante la presenza dei raccoglipolvere non viene assicurato che la polvere non entri nel sistema. La garanzia non dovrebbe comunque essere invalidata.

D'altro canto la grossa ventola di raffreddamento della console può sicuramente favorire l'accumulo di polvere, ma è qualcosa di inevitabile. In caso di malfunzionamenti immaginiamo che basterà pulirla, come si fa regolarmente su PC.