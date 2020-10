Fortnite: come ottenere 75 V-buck gratis su Salva il Mondo oggi 8 ottobre 2020

Avete sempre sognato di ottenere 75 V-buck gratis su Fortnite Salva il Mondo? Oggi 8 ottobre 2020 potrete davvero averli, vi basterà seguire la nostra guida e saperne di più su tutte le missioni attualmente disponibili.



Tanto per cominciare i primi 50 V-buck di Fortnite Salva il Mondo vi verranno garantiti semplicemente effettuando l'accesso giornaliero al titolo; ovviamente questo è impossibile da sistemi macOS, dato che la guerra tra Apple ed Epic Games ha fatto di Salva il Mondo la sua nuova vittima. In caso di enorme fortuna, questi 50 V-buck diventeranno 100 V-buck, niente male non è vero?



Gli altri 25 V-buck potrete averli completando una sfida a tempo limitato presente a Pietralegno, molto semplice e che non vi porterà via troppo tempo. Ecco qui di seguito la missione da completare con tutti i suoi dettagli:

Cavalca il fulmine, Città (Livello Casa Base consigliato 19); 25 V-buck come ricompensa