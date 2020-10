Multiplayer Risponde in diretta su Twitch a partire dalle 16: sotto con le domande

Dopo la parentesi con Francesco Serino, oggi torna puntuale come le tasse l'appuntamento con il Multiplayer Risponde. Vincenzo Lettera sarà in diretta su Twitch a partire dalle 16 per rispondere a tutte le vostre domande e curiosità sul mondo dei videogiochi e non solo!

Siamo sicuri che il video nel quale è stato mostrato l'interno di PS5 darà molti argomenti di discussione. Le tecniche utilizzate da Sony per la sua console, infatti, sembrano innovative ed è stato interessante vedere come il colosso giapponese l'abia assemblata.

Parlando di giochi, invece, ci sono interessanti novità su Pikmin 3 e Hyrule Warriors: L'era della calamità, così come nuove informazioni sul Resident Evil cinematografico.

Gli argomenti, dunque, non mancano, ma come da tradizione sarete voi a decidere di cosa parlare. Vincenzo, ovviamente, non ha problemi a trattare qualunque argomento e, nel caso in cui non sappia rispondere, ci sarà sempre la fidata palla 8 a soccorrerlo. Sarete quindi voi a decidere di cosa parlare attraverso le domande postate qui sotto o in chat su Twitch: non abbiate timore e iniziate a scrivere quello che vi pare nei commenti.

Non dimenticatevi che potrete interagire con noi in chat, nei commenti a questa notizia o sul gruppo Telegram ufficiale di Multiplayer.it, dove troverete tanti altri appassionati come voi con cui chiacchierare.

Potrete seguire lo streaming all'interno di questa notizia, nel box dedicato o direttamente sul nostro canale Twitch, utilizzando eventualmente l'app ufficiale su iOS e Android. Registratevi per ricevere le notifiche relative ai nuovi video!