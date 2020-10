PS5, il teardown passo per passo

PS5 è stata protagonista poche ore fa di un teardown ufficiale in cui la console Sony viene smontata pezzo per pezzo, rivelando finalmente la componentistica interna, il sistema di dissipazione e, in generale, la disposizione dei vari elementi.

Supporto

La prima rivelazione nel teardown di PS5 arriva dal supporto nero posto alla base della console, necessario per posizionarla sia in verticale che in orizzontale. Il meccanismo non è semplicemente a incastro: per passare al posizionamento in orizzontale bisogna utilizzare un cacciavite con cui estrarre appunto una vite, che va poi agganciata in un piccolo vano posto nella parte inferiore del supporto.

Dallo stesso vano si tira fuori un minuscolo tappo che va a coprire il foro lasciato dalla vite. A quel punto il supporto circolare viene fatto scorrere, fino a effettuare uno scatto, per nascondere il vano appena citato. È quindi possibile agganciarlo al retro di PlayStation 5, stavolta sì attraverso un sistema a incastro, per trovare posto come un piede sotto la console.