Warframe: la versione next-gen confrontata con l'attuale in queste immagini

Digital Extremes ha pubblicato un paio di immagini della versione Enhanced del motore grafico di Warframe. Per evidenziare le differenze che ci saranno nella versione next-gen, il team ha deciso di pubblicare un paio di immagini nelle quali si mostra la grafica del futuro con quella dell'attuale gioco.

Il nuovo motore grafico non stravolgerà il volto di questo celebre sparatutto online, ma andrà ad implementare nuove funzionalità ed effetti in grado di migliorare la resa grafica generale. In altre parole i miglioramenti più evidenti saranno nella capacità di utilizzare luci e ombre dinamiche in tutto il gioco senza un esagerato esborso in termini di potenza computazionale.

Si tratta di tecniche utilizzate per ottimizzare i calcoli delle luci e delle ombre, riutilizzando, quando è possibile, i calcoli già fatti in modo da non intasare la CPU e la GPU con i medesimi processi per ridisegnare il mondo di gioco.

Inoltre Digital Extremes ha lasciato intendere che a breve sarà implementato il supporto alla tecnologia RTX e DLSS in modo da includere il ray tracing in tempo reale in Warframe.

Come sempre, dato che un'immagine vale più di mille parole, vi lasciamo con due screenshot comparativi che mostrano come l'Enhanced Engine andrà a migliorare la resa grafica del gioco.

Cosa ne pensate? Sapevate che Warframe arriverà su PS5 e Xbox Series X e S?