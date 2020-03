Warframe su PS5 e Xbox Series X, Digital Extremes si sposta sulla next gen

Warframe prosegue il suo lungo percorso di evoluzione, confermandosi anno dopo anno un gioco multiplayer particolarmente apprezzato e popolato di giocatori, dunque il passaggio alla next gen era alquanto scontato, con il gioco previsto arrivare su PS5 e Xbox Series X.

Il gioco free-to-play continua a macinare ottimi numeri, con un incremento di circa il 20% registrato nello scorso anno in termini di base d'utenza e non è poco per un gioco che è in giro da sette anni, sebbene i ricavi siano scesi di circa il 12% a causa soprattutto della forte competizione da parte di altri titoli nel medesimo campo, di una riduzione dei giocatori da console e di un rallentamento nel ritmo dei nuovi contenuti da parte dello stesso team di sviluppo.

In ogni caso, Digital Extremes ha intenzione di continuare a investire in Warframe e il suo approdo sulle nuove console è certo: Leyou, la compagnia che controlla il team di sviluppo, ha confermato che l'action multiplayer arriverà anche su PS5 e Xbox Series X, anche se non c'è ancora una tempistica precisa.

Da notare, peraltro, che Leyou ha menzionato anche un'altra piattaforma non meglio identificata che dovrebbe vedere l'arrivo di Warframe nel prossimo periodo. Potrebbe trattarsi di una versione mobile del gioco, che avrebbe un certo senso considerando la meccanica e la popolarità di giochi simili su tali piattaforme.

Warframe si è ampliato l'anno scorso con la grossa espansione Empyrean, dopo essere arrivato anche su Nintendo Switch in una conversione che ha convinto tutto, passando anche il test dell'analisi di Digital Foundry.