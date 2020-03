Fortnite, Deadpool: imbratta poster di reclutamento degli Spettri o delle Ombre

Nel momento in cui scriviamo, gli sviluppatori di Epic Games hanno da poco reso disponibili le nuove sfide di Deadpool della Settimana 6. In questa rapida guida vi daremo dunque una mano con Imbratta poster di reclutamento degli Spettri o delle Ombre, che sicuramente può dare qualche difficoltà anche ai giocatori di vecchia data.

Per completare la sfida Imbratta poster di reclutamento degli Spettri o delle Ombre di Fortnite Capitolo 2, come prima cosa dovrete aver già portato a termine la prima delle missioni di Deadpool della Settimana 6: vale a dire Trova il pennarello nero di Deadpool. A questo punto potrete dedicarvi anche ai poster di reclutamento, avviando una nuova partita in qualsivoglia modalità di gioco.

Il vostro compito è quello di trovare tre diversi poster di reclutamento sulla mappa di gioco di Fortnite Capitolo 2, non necessariamente all'interno della stessa partita, e poi di "vandalizzarli" con uno spray qualsiasi. Volendo potete anche avviare tre partite differenti e trovare sempre lo stesso poster; i manifesti si trovano principalmente nelle città e nei luoghi in evidenza, ma seguite passo passo il video qui di seguito riportato per non avere problemi di sorta.