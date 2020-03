Coronavirus e streaming, ecco quanto è cresciuto il traffico nei paesi in lockdown

La guida ai contenuti in streaming JustWatch ha calcolato di quanto è cresciuto il traffico dei vari servizi streaming nei paesi in lockdown, differenziando tra quelli completamente chiusi come l'Italia, e quelli semi aperti come il Messico, notando che più un paese è sotto misure restrittive, più il traffico aumenta.

Da notare che in Italia il traffico degli streaming è più che raddoppiato, mentre in Francia e in Spagna è Francia è praticamente triplicato. Non c'è nemmeno da spiegare il motivo di questa forte crescita: la gente sta più a casa e ha più tempo libero per guardare serie TV e film.

Nazioni in completo lockdown: