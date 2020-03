GTA 6, data d'uscita e ambientazione svelate da Max Payne 3?

Stando a una nuova teoria, la data d'uscita e l'ambientazione di GTA 6 sarebbero state svelate nientemeno che da un poster di Max Payne 3, un titolo risalente alla passata generazione di console (Xbox 360 / PS3). Vediamo su quali evidenze si basa questa convinzione.

L'utente Reddit Someguy53333 ha individuato in Max Payne 3 un poster promozionale della band Love Fist, un gruppo musicale virtuale che gira per i GTA dai tempi di Vice City. Sul poster sono segnate le date del loro tour. Esaminando meglio le date però, si è scoperto che corrispondono a quelle di uscita degli ultimi giochi di Rockstar Games: GTA IV, Red Dead Redemption, GTA V e Red Dead Redemption 2.

Tra le date ce n'è una che apparentemente non è possibile ricollegare ad alcun gioco di Rockstar Games: il 29 ottobre. Da questo Someguy ha dedotto che quella potrebbe essere la data d'uscita di GTA 6. Inoltre, il fatto che affianco alla data ci sia scritto "Vice City" lo ha portato a ritenere che questa sia la città che farà da scenario al nuovo capitolo della famosissima serie.

Non per raffreddare gli entusiasmi, perché è comunque una scoperta interessante, ma c'è da notare che Max Payne 3 è un gioco del 2013 e difficilmente Rockstar Games può aver pianificato le date di lancio dei suoi giochi con così largo anticipo, rispettandole tutte, a meno che il poster non sia stato introdotto nel gioco con un recente aggiornamento. Inoltre va sottolineato come Vice City sia uscito in Nord America il 29 ottobre 2002, quindi proprio nel giorno indicato dalla data misteriosa. Rimane l'altra data, il 1° aprile, con scritto accanto Las Venturas... che significhi davvero qualcosa? Probabilmente è solo l'ennesimo rumor infondato su GTA 6...