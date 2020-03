GTA 6: leak atteso per stasera, nuove modifiche ai siti ufficiali di Rockstar Games

GTA 6 torna a far discutere: un presunto insider ha annunciato che stasera, verso le 23.00 ora italiana, pubblicherà un leak tratto da Grand Theft Auto VI, nella fattispecie un'immagine del gioco, mentre i siti ufficiali di Rockstar Games hanno subito nuove modifiche che fanno pensare a un annuncio imminente.

Insomma, è possibile che l'annuncio di Grand Theft Auto IV: The Complete Edition, ieri, non fosse quello che i tantissimi fan della serie stanno aspettando, nel senso che c'è qualcosa di vero fra i tanti rumor che circolano ormai da settimane.

"All'incirca verso le 23.00 pubblicherò una foto che è stata catturata da Grand Theft Auto VI", ha scritto il sedicente insider su Twitter, passando poi un bel po' di tempo a difendersi dalle accuse di essere un profilo fake.

La notizia arriva in concomitanza con nuove modifiche ai siti ufficiali, come detto: dopo quelle di qualche giorno fa, gtavi.com è stato aggiornato per non effettuare più il redirect automatico sulla pagina di Rockstar Games.

Insomma, sembra che effettivamente qualcosa si stia muovendo. Il leak si rivelerà fondato o alle 23.00 di stasera rimarremo ancora una volta delusi? Lo scopriremo nel giro di qualche ora.