GTA 4: The Complete Edition, altro che GTA 6: il gioco è disponibile da oggi

GTA 4: The Complete Edition è disponibile a partire da oggi su Steam e Rockstar Games Launcher: è possibile che fosse questo l'annuncio di cui tanti insider e leaker parlavano negli scorsi giorni, e che dunque non ha nulla a che fare con GTA 6.

"I giocatori che hanno precedentemente installato Grand Theft Auto IV o Grand Theft Auto: Episodes from Liberty City su Steam troveranno GTA IV: The Complete Edition nella libreria, che includerà entrambi i titoli. Questo aggiornamento elimina la necessità di utilizzare Games for Windows Live", recita il comunicato ufficiale.

L'annuncio di oggi da parte di Rockstar Games elimina dunque le possibilità di una presentazione di GTA 6? È possibile che l'aggiornamento dei siti ufficiali fosse funzionale a questo reveal, in effetti.

Sul fronte dei leaker, per il momento, tutto tace: vedremo se nel corso della giornata la discussione vedrà un aggiornamento oppure se tutto si risolverà nella classica bolla di sapone.