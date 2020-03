Nintendo Switch supera le vendite di Wii in Giappone con 12,8 milioni di unità

Nintendo Switch ha superato le vendite di Wii in Giappone, totalizzando 12,80 milioni di unità contro i 12,75 della precedente console.

Come sappiamo, Wii è stato uno straordinario successo internazionale: oltre ai già citati 12,75 milioni di pezzi in Giappone, l'ex ammiraglia ne ha piazzati 48 negli USA e 40 nelle restanti regioni, per un totale di circa 101 milioni di unità.

Per superare la base installata della precedente console Nintendo Switch ha avuto bisogno del nuovo modello esclusivamente portatile, Nintendo Switch Lite, che sta facendo molto bene e ha consentito il clamoroso sorpasso in appena tre anni.

Attualmente Nintendo Switch gode di ottima salute: il lancio di un blockbuster come Animal Crossing: New Horizons spingerà ulteriormente le vendite, nella speranza che l'emergenza sanitaria causata dal Coronavirus non pregiudichi le forniture.