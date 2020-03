PS5, avvio dei giochi istantaneo in stile Netflix grazie al sistema operativo?

PS5 vanterà un sistema operativo in grado di avviare i giochi istantaneamente, in stile Netflix: lo riferisce il giornalista Jason Schreier in un nuovo post sul forum Resetera.

"Ho sentito alcune cose interessanti sul sistema operativo di PlayStation 5, ad esempio uno dei concetti che è stato fatto presente agli sviluppatori è quello di rendere l'uso dei giochi semplice come Netflix", ha scritto Schreier.

"Vogliono fare in modo che gli utenti possano caricare i giochi immediatamente e sapere esattamente quanto tempo servirà per una specifica attività", ha continuato il giornalista di Kotaku, e a quanto pare il motivo dietro questa scelta sarebbe di tipo pratico.

"Stanno provando a incentivare il gaming facendo sì che le persone possano giocare anche per brevi intervalli anziché accendere la console solo quando hanno qualche ora libera."

L'idea è senz'altro interessante e andrebbe a contrastare l'attuale stato delle cose, con le console oramai del tutto simili ai PC, specie sul fronte della gestione degli aggiornamenti, e dunque distanti dall'epoca in cui l'uso delle cartucce permetteva di accendere e giocare in pochi secondi.

Ci sembra molto valida anche l'idea di incentivare il gioco anche quando non si ha molto tempo a disposizione: andrebbe senz'altro ad aumentare il tempo medio di utilizzo della nuova console Sony, producendo tutta una serie di vantaggi.