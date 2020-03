GTA 6, sito ufficiale aggiornato da Rockstar Games: annuncio imminente?

L'annuncio di GTA 6 da parte di Rockstar Games potrebbe essere imminente: il sito ufficiale del gioco è appena stato aggiornato e ciò fa inevitabilmente pensare all'arrivo di un trailer a breve.

Non solo: contemporaneamente è stato effettuato un update anche del sito ufficiale di Grand Theft Auto: Vice City, il che potrebbe confermare i rumor sulla presenza di Vice City come ambientazione principale di Grand Theft Auto VI.

Stando a un presunto leak comparso alcune ore fa, GTA 6 verrà annuciato domani, 25 marzo, su tutte le pagine social di Rockstar Games. Un primo trailer verrà pubblicato entro la prossima settimana e la mappa sarà appunto quella di Vice City, ma con un'ambientazione anni '80.

Non è ovviamente né il primo né l'ultimo rumor in cui si parla della data del reveal di Grand Theft Auto VI o della possibilità che il gioco venga presentato con un video. Tuttavia le voci che parlano di marzo 2020 come periodo per l'annuncio si fanno sempre più insistenti.

Una cosa possiamo darla per certa: il prossimo episodio della serie Rockstar Games sarà un progetto cross-gen e uscirà dunque sulle console di attuale e prossima generazione: l'unico modo per puntare a eguagliare le vendite incredibili di GTA V, con i suoi oltre 120 milioni di copie.