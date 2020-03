Tokyo 2020, Olimpiadi rinviate ufficialmente causa Coronavirus

Le Olimpiadi di Tokyo 2020 sono state rinviate ufficialmente a causa dell'emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del Coronavirus. Stessa sorte hanno subito le Paraolimpiadi. Entrambi gli eventi si svolgeranno nel 2021.

"Nelle attuali circostanze e sulla base delle informazioni fornite dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, il presidente del CIO e il primo ministro del Giappone hanno stabilito che i Giochi Olimpici di Tokyo debbano essere rinviati a una data successiva al 2020 ma non oltre l'estate 2021 al fine di salvaguardare la salute degli atleti, di tutte le persone coinvolte nell'organizzazione dell'evento e della comunità internazionale", recita un comunicato.

Si tratta del primo rinvio in assoluto nella storia dei Giochi Olimpici. Le edizioni del 1916, del 1940 e del 1944 furono infatti cancellate completamente per via dei conflitti bellici, ma non rimandate.

Dopo l'annullamento di svariati eventi legati al mondo videoludico, dall'E3 2020 alla GDC 2020, gli effetti della pandemia hanno dunque raggiunto anche un'istituzione sportiva internazionale come le Olimpiadi.

Magra consolazione: i giochi ufficiali di questa edizione dei Giochi Olimpici, come Mario & Sonic ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020, sono già da tempo disponibili e ci consentiranno quantomeno di vivere l'esperienza in maniera virtuale.