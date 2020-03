Ghost Recon Breakpoint, Sam Fisher doppiato da Luca Ward nell'Episodio 2

Ghost Recon Breakpoint vedrà il ritorno di Sam Fisher nell'Episodio 2, come già riportato: il personaggio sarà doppiato da Luca Ward, la sua voce storica.

Il Title Update 2.0 è il maggiore aggiornamento mai rilasciato per Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint e include:

Una nuova Avventura legata a Episodio 2, che include otto missioni narrative, in cui i giocatori uniranno le proprie forze con Sam Fisher, il celebre protagonista di Tom Clancy's Splinter Cell. Insieme, sveleranno un complotto per la creazione di droni militari controllati mentalmente e dovranno impedirne lo sviluppo su Auroa. L'Avventura introdurrà nuovi elementi di gioco basati soprattutto sull'azione furtiva e alcune sequenze filmate con la partecipazione di Luca Ward.

"Sam Fisher fa un po' parte della mia vita e sono orgoglioso di aver prestato la mia voce a un personaggio che, per merito della passione e delle capacità dei team di sviluppo di Ubisoft, è diventato sempre più affascinante e accattivante." ha dichiarato Luca Ward. "Ciò che più mi colpisce è l'affetto di tutti i giocatori, capaci di sostenermi e regalarmi grandi attestati di stima, a partire dal mio primo fan, mio figlio Lupo".

L'intera Avventura è disponibile per i possessori del Pass Anno 1, oppure è possibile acquistarla separatamente. Tutti i giocatori hanno accesso alla prima missione e le sue due ricompense gratuitamente e possono partecipare in cooperativa con un gruppo di amici che possiedono l'Avventura. In tutto, i giocatori potranno ottenere dieci nuove ricompense esclusive per le missioni a tema di Tom Clancy's Splinter Cell, a patto di possedere il Pass Anno 1 o l'Avventura dalla missione 2 in poi.

Due nuovi classi sono disponibili sia in modalità PvE che PvP, con una settimana in anticipo per i possessori del Pass Anno 1, a partire da oggi, 24 marzo.