Gears 5, Operazione 3: Gridiron disponibile: trailer e dettagli sulle novità

Gears 5 vede oggi l'arrivo di Operazione 3: Gridiron, un nuovo aggiornamento che introduce diverse novità fra personaggi, mappe e modalità, come illustra anche il trailer.

Il fulcro del nuovo update di Gears 5 è rappresentato dalla modalità Gridiron, in cui due squadre da cinque componenti combattono per catturare una bandiera che può essere usata per segnare un touchdown nella endzone del team avversario. La posizione della bandiera si sposta nel corso del match fra tre differenti zone.

Ci sono poi i nuovi personaggi: August Cole, un combattente offensivo la cui Ultimate attiva una scia fiammeggiante; Clayton Carmine, un tank con l'Ultimate che rimanda i proiettili al mittente; e infine la Regina Myrrah e la Theron Guard sul fronte dei villain.

Il pacchetto include anche quattro mappe: Pahanu, uno scenario inedito ambientato fra le rovine di un'antica civiltà; Canali, che fa il proprio ritorno in Gears 5; e inoltre due location per le modalità 2 VS 2, Arena e Annex.

In ultimo, l'aggiornamento introduce una serie di modifiche ad alcune mappe sul fronte del bilanciamento, nuove personalizzazioni, il ritorno del Tour of Duty, alcune finisher inedite, skin extra e un set di nuovi achievement.