Olimpiadi 2020: i migliori titoli per le diverse discipline

E' il Comitato Olimpico Internazionale, altrimenti detto CIO, a scegliere quali sono gli sport che possono fregiarsi del titolo di Olimpici. Ogni edizione di Giochi può infatti modificare la lista degli sport accettati in base a svariati parametri: ad esempio, il Golf lo era stato solo agli inizi del '900 ed è tornato solo recentemente a Rio de Janeiro nel 2016. La prossima edizione sarà ricordata soprattutto per la futura introduzione (non sappiamo ancora se in modo definitivo o temporaneo) di cinque nuovi sport: lo skateboard, il surf, karate, arrampicata sportiva e il ritorno del Baseball/Softball. Ma su queste pagine parliamo prettamente di videogiochi, quindi con la memoria siamo andati a ripescare quali possono essere gli ideali rappresentanti di alcune di queste nuove discipline, sport già affermati e titoli specificatamente dedicati alle Olimpiadi, cercando di ricordarci e ricordarvi i migliori titoli che rappresentano i futuri sport Olimpici di Tokyo 2020.

Tennistavolo Per qualcuno potrebbe sembrare incredibile ma il cosiddetto "ping pong" è sport olimpico da tempo, contando centinaia di federazioni e tesserati è uno degli sport più diffusi al mondo. E' quindi altrettanto strano che nella storia videoludica (partita bene con Pong, per altro) si contino sulle dita di una mano i videogiochi dedicati a questa disciplina. Vogliamo ricordarvene uno in particolare che colpì la nostra attenzione alla sua uscita, si tratta di Table Tennis di Rockstar Games. Utilizzando come motore grafico il famoso "RAGE" di GTA IV e Red Dead Redemption, il gioco risulta particolarmente bello da vedere, ricco di animazioni e con un gameplay molto raffinato e divertente. Da recuperare per Xbox 360, per prepararci alle sfide olimpiche di questo magnifico sport!

Surf Il Surf da onda è uno degli ultimi sport ad essere stato incluso dal Comitato Olimpico. Nonostante non sia propriamente una disciplina comune e rilegata principalmente ai luoghi di mare, è anche una delle più praticate a livello dilettantistico. Le Olimpiadi terranno conto delle qualificazioni internazionali e quindi i migliori atleti in circolazione nelle varie federazioni. Ovviamente non possiamo non ricordare il mitico Kelly Slater's Pro Surfer per Playstation 2 e Xbox 360 come uno dei massimi esponenti del genere, ma anche il recente True Surf su dispositivi mobile, che è uno dei migliori giochi in circolazione scaricabili al giorno d'oggi, insieme a Surf World Series per PS4. Proprio Kelly Slater ha recentemente dichiarato che sarebbe onorato di partecipare a Tokyo 2020, pur avendo raggiunto la bellezza di 48 anni.

Skateboarding Parliamo adesso di un altro sport recentemente inserito nelle competizioni olimpiche, lo skateboard tanto caro anche a tutti gli appassionati di videogames. Grazie alla serie di Tony Hawk in tantissimi siamo cresciuti con la voglia di fare skate e spesso ce ne siamo comprati uno vero grazie a lui. Negli Stati Uniti è una disciplina abbastanza comune e basta farsi un giro nelle periferie americane per rendersene conto. Possiamo consigliarvi praticamente un qualsiasi capitolo a caso, partendo dai Pro Skater 3 e 4 fino alla serie Underground. L'importante è evitare il quinto, disastroso capitolo. Siamo veramente curiosi di scoprire come il resto del mondo (che vanta atleti pazzeschi) sfiderà i mostri sacri provenienti dagli USA.

Pugilato La "nobile arte" è ovviamente presente a ogni edizione dei giochi Olimpici in grande spolvero, anche se spesso i big snobbano la competizione, un po' come avviene nel basket o nel calcio. In molti lo abbiamo potuto apprezzare nel rivoluzionario Wii Sports con uno dei mini giochi più divertenti degli ultimi anni, mentre sulle console tradizionali non possiamo non ricordare i meravigliosi titoli della serie Fight Night di Electronic Arts, mentre su mobile ultimamente sembrano proliferare i giochi dedicati alla boxe. Vogliamo citarne due particolarmente divertenti: Punch Club, una sorta di manageriale in salsa 8bit, e Boxing Star che ha un gameplay decisamente più arcade e visivamente simile a un cartone animato.

Ciclismo Il ciclismo su strada è uno degli sport più praticati in Italia e al mondo. Vanta una schiera pressoché infinita di appassionati e praticanti a livello amatoriale, e merita un posto di tutto rispetto all'interno della competizione olimpica. Nonostante la folta schiera di fan, è incredibile come questo sport sia stato praticamente snobbato dall'industria dell'intrattenimento videoludico: i titoli che riguardano il ciclismo sono veramente pochissimi (e di qualità spesso discutibile!). Togliendo i mitici Dave Mirra, che trattavano la specialità della BMX, qualche titolo dedicato al Tour de France e poco altro, rimane alla fine solo il buon Pro Cycling Manager per PC e console. Insomma, se volete grattarvi qualche prurito riguardo ai giochi di ciclismo, non avete molte possibilità.

Golf La disciplina del golf, dopo una breve apparizione a inizio del '900, è ricomparsa alle Olimpiadi solo recentemente a Rio de Janeiro e si appresta a tornare a Tokyo 2020 come "jolly" insieme allo Skate, il Surf e altre competizioni tradizionalmente slegate dal circuito olimpico internazionale. Nonostante questo, si tratta ovviamente di una delle discipline più seguite ed è praticato in tutto il mondo. Non chiamateci nostalgici (ma vecchi...) ma non possiamo citare, solo per farci scendere una lacrimuccia, il mitico Golf per NES (uno dei primi giochi a cui lavorò Satoru Iwata, per altro) e il meraviglioso Mario Golf 64, a tutt'oggi imbattuto. La storia dei videogiochi, al contrario di quanto visto con altri sport come il ciclismo o il tennistavolo, è praticamente costellato di titoli dedicati al Golf. Sulle console delle precedenti generazioni è possibile giocare ai vari Tiger Woods, sempre piacevoli, mentre negli ultimi tempi uno dei titoli più godibili e apprezzati su console si rivelato Everybody's Golf su Playtstation 4.

Atletica Forse lo sport per "antonomasia" alle Olimpiadi è proprio l'atletica leggera, con la regina delle competizioni che è ovviamente la finale dei 100 metri. Anche in questo caso, però, la lista dei videogames che trattano l'atletica leggera risulta essere veramente corta e di qualità dubbia. Dopo aver ricordato l'ottimo Track & Field ormai rilegato a puro retrogaming d'epoca, parliamo di SEGA che è praticamente l'unica che si è occupata degnamente di questo sport. Dopo l'ottimo Decathlete apprezzato in sala giochi si occupò di una conversione per Sega Saturn chiamata Athlete Kings, infine è stata responsabile di uno degli ultimi giochi multi-sport Olimpici ovvero il buon London 2012 per Xbox 360 e Playstation 3.