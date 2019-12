Pokémon Spada e Scudo supera Death Stranding nelle vendite di novembre 2019 in Giappone

Il nuovo numero di Famitsu riporta i dati relativi alle vendite del mese di novembre 2019 in Giappone e mostra lo schiacciante successo di Pokémon Spada e Scudo, che tiene a grande distanza Death Stranding classificatosi in seconda posizione.



I dati di vendita pubblicati dalla rivista riguardano sia le copie retail che quelle vendute in digitale, dunque offrono una visione molto precisa della situazione del mercato nipponico nel mese di novembre 2019. La vittoria di Pokémon Spada e Scudo è piuttosto annichilente, considerando che ha totalizzato la bellezza di 2.376.720 copie tra fisico e digitale, contro le 345.186 copie di Death Stranding come secondo classificato.



A breve distanza troviamo poi Luigi's Mansion 3, seguito a sua volta da Persona 5 Royal e Ring Fit Adventure. Il dominio Nintendo in questa classifica mensile è meno evidente rispetto alle classifiche settimanali, mostrando anche diversi titoli PS4 nella top ten.



Classifica vendite software in Giappone a novembre 2019

[NSW] Pokemon Sword/Shield - 2,376,720 (1,747,084 physical, 629,636 digital) [PS4] Death Stranding - 345,186 (235,811 physical, 109,375 digital) [NSW] Luigi's Mansion 3 - 331,519 (25,8,919 physical, 72,600 digital) [PS4] Persona 5 Royal - 292,690 (232,217 physical, 60,473 digital) [NSW] Ring Fit Adventure - 157,539 (157,539 physical, N/A digital) [PS4] Call of Duty: Modern Warfare - 97,137 (69,681 physical, 27,456 digital) [NSW] Fortnite Darkfire Bundle - 77,215 (13,718 physical, 63,497 digital) [NSW] Mario & Sonic at the Olympic Games Tokyo 2020 - 55,379 (51,582 physical, 3,797 digital) [NSW] Romancing SaGa 3 - 53,288 (N/A physical, 53,288 digital) [PS4] Star Wars Jedi: Fallen Order - 53,218 (37,082 physical, 16,136 digital) [PS4] Romancing SaGa 3 - 43,769 (N/A physical, 43,769 digital) [NSW] Minecraft - 41,244 (32,228 physical, 9,016 digital) [NSW] Super Smash Bros. Ultimate - 39,922 (28,503 physical, 11,419 digital) [NSW] Mario Kart 8 Deluxe - 38,608 (29,029 physical, 9,579 digital) [PS4] Need for Speed: Heat - 37,612 (27,548 physical, 10,064 digital) [PS4] The Last of Us Remastered - 29,216 (1,709 physical, 27,417 digital) [NSW] Super Mario Maker 2 - 27,486 (23,508 physical, 3,978 votes) [NSW] Dragon Quest XI S - 27,413 (22,722 physical, 4,691 votes) [PS4] Monster Hunter World: Iceborne - 25,252 (2,162 physical, 23,090 digital) [NSW] Groove Coaster: Wai Wai Party!!!! - 24,319 (N/A physical, 24,319 digital) [NSW] Story of Seasons: Friends of Mineral Town - 23,932 (19,072 physical, 4,860 digital) [NSW] Fishing Spirits Nintendo Switch Version - 21,930 (20,824 physical, 1,106 digital) [NSW] Super Mario Party - 21,309 (18,677 physical, 2,632 digital) [PS4] Shenmue III - 21,184 (17,857 physical, 3,327 digital) [NSW] Zelda: Breath of the Wild - 19,919 (13,240 physical, 6,679 digital) [NSW] Disney Tsum Tsum Festival - 19,034 (18,162 physical, 872 digital) [PS4] Monster Hunter World: Iceborne Master Edition - 17,259 (13,153 physical, 4,106 digital) [PSV] Romancing SaGa 3 - 16,209 (N/A physical, 16,209 digital) [NSW] Splatoon 2 - 15,485 (11,948 physical, 3,537 digital) [NSW] Zelda: Link's Awakening - 13,475 (9,206 physical, 4,269 digital)