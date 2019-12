Fortnite: Piedipiatti e Bronto nel negozio del 29 dicembre 2019

Un nuovo negozio di Fortnite Capitolo 2 è pronto per tutti i giocatori del Battle Royale di Epic Games: vediamo dunque tutti i contenuti, i dettagli e i prezzi, direttamente dagli sviluppatori.

Nel negozio di Fortnite Battaglia Reale di oggi 29 dicembre 2019 debutta innanzitutto Piedipiatti, una skin inedita: essendo rara, viene proposta al prezzo di 1200 V-buck, circa 12 euro al cambio. Non ci sono altri oggetti nel suo set, quindi almeno per il momento la vostra spesa termina qui. Da segnalare anche il ritorno di una Skin di Star Wars che non si faceva rivedere dallo scorso autunno: è l'Assaltatore Imperiale e costa 1500 V-buck, circa 15 euro al cambio.

Qui di seguito vi riportiamo tutti i contenuti del negozio di Fortnite di oggi, con rispettivi prezzi. Ricordate di dedicarvi, almeno una volta al giorno, alle sfide del Mezz'Inverno di Fortnite Capitolo 2.

Stay on your toes.



The new Flatfoot Outfit is available in the Item Shop now! pic.twitter.com/Xxo66DdPas