One Piece: Eiichiro Oda omaggia l'autore di My Hero Academia

Negli scorsi giorni l'autore di One Piece, uno dei manga e anime più famosi al mondo, ha reso omaggio al mangaka Kohei Horikoshi, creatore di My Hero Academia, che pure negli ultimi anni sta riscuotendo notevole successo in tutto il mondo. Cerchiamo di capire meglio cosa è accaduto.

Anni fa Kohei Horikoshi, autore My Hero Academia, era ancora un giovane studente, sconosciuto ma molto promettente. Inviò al maestro Eiichiro Oda (autore di One Piece) una fanart che lo colpì molto. A distanza di anni, Eiichiro Oda si era dimenticato di questo episodio: gliel'ha ricordato direttamente il creatore di My Hero Academia in occasione del New Year's Party per gli autori di Shonen Jump.

Eiichiro Oda ha deciso allora di rendergli omaggio pubblicamente. "Guardate attentamente, leggete il nome dell'artista sulla copertina di questo manga molto famoso di Shonen Jump, My Hero Academia. Quando è successo, più di dieci anni fa? Lui (Kohei Horikoshi, ndr) mi mandò una fanart mentre era ancora uno studente, e ora la sua carriera di mangaka sta sbocciando davanti ai nostri occhi! Il suo lavoro è sulla copertina di Shonen Jump, proprio accanto a One Piece! Fantastico!".

This for real makes me tear up a bit. We all start somewhere in whatever we do #onepiece #BokuNoHeroAcademia pic.twitter.com/dxFrt2aVvv — SLEEPLESS Boy Theories (@JoyBoyTheories) December 23, 2019