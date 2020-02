GTA 5: vendite oltre 120 milioni di copie, GTA Online da record tra micro-transazioni e giocatori

Anche GTA 5 contribuisce agli ottimi risultati finanziari di Take Two, anzi in larga parte derivano ancora dallo stesso vecchio gioco di Rockstar Games a questo punto, che ha superato ormai i 120 milioni di copie e continua a vendere molto bene anche in termini di micro-transazioni attraverso GTA Online.



Aver superato 120 milioni di copie significa che GTA 5 nel 2019, ovvero sei anni dopo il lancio originale, ha venduto circa 20 milioni di copie, una quantità veramente impressionante considerando il tempo passato e che continua peraltro a dimostrarsi costante di anno in anno.



Solidissime anche le vendite attraverso micro-transazioni, con la spesa generale dei giocatori in quest'ambito su GTA Online che è cresciuta del 54% nel corso dell'ultimo trimestre del 2019, grazie anche all'uscita di Diamond Heist e altri contenuti particolarmente apprezzati.



Impressionante anche la quantità di giocatori ancora attivi su GTA Online: il comparto multiplayer di GTA 5 ha infatti registrato il record di presenze tra dicembre 2019 e gennaio 2020, come era stato annunciato già in precedenza. GTA Online e Red Dead Online sono stati da record durante le feste natalizie, a dimostrazione di come le piattaforme multiplayer di Rockstar Games funzionino decisamente bene e fruttino soprattutto un sacco di soldi attraverso le micro-transazioni.



Alla luce di questi risultati ancora raggiunti da GTA 5, è chiaro come mai non si parli ancora di un nuovo capitolo e che anzi GTA 6 sia probabilmente ancora lontano.