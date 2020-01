GTA Online e Red Dead Online da record durante le feste, Rockstar Games ringrazia con dei doni

GTA Online e Red Dead Online hanno fatto numeri da record durante il periodo festivo, così Rockstar Games ha deciso di ringraziare quelle che ha definito le migliori community esistenti con dei graditi doni.



Pensate che GTA Online ha ormai sette anni di vita, eppure continua a macinare ricavi che altri giochi online si sognano. Leggiamo i dettagli di questi incredibili risultati, come riportati sul comunicato ufficiale:



Dopo i record per la media giornaliera, settimanale e mensile di giocatori stabilita per due mesi consecutivi a luglio e agosto in seguito all'arrivo del Casinò e Resort Diamond, l'uscita di Colpo al Casinò Diamond a dicembre ha fatto segnare nuovi record, attirando un numero di giocatori mai visto prima durante il periodo festivo. L'uscita consecutiva dei due enormi aggiornamenti, i più ricchi di sempre di GTA Online, ha reso dicembre 2019 il nostro mese con più giocatori attivi di sempre.



Vogliamo ringraziare anche gli YouTuber che hanno giocato a GTAV, creando contenuti e commentando il gioco per tutto l'anno. Il 2019 è stato l'anno con più visualizzazioni di GTAV su YouTube (la settimana con più visualizzazioni è stata quella tra il 30 dicembre e il 5 gennaio) e i video di GTAV hanno stabilito un nuovo record di coinvolgimento tramite commenti e "Mi piace" nella settimana terminata il 12 gennaio 2020*, inaugurando l'anno nuovo nel migliore dei modi. È fantastico vedere così tanti creatori di talento che ispirano e intrattengono altri, contribuendo a condividere con tutto il mondo il divertimento e le possibilità offerte da questi giochi.



Nel frattempo, gli spazi aperti e selvaggi di Red Dead Online sono usciti dalla beta nel 2019 e hanno iniziato a percorrere un proprio sentiero per diventare un mondo online dinamico. Abbiamo ottimizzato la velocità delle animazioni e i comandi per gli scontri tra giocatori, aggiunto misure per impedire che qualcuno possa rovinare l'esperienza di gioco, infuso ulteriore vita nel mondo di gioco con nuove attività Free Roam e introdotto il Pass Fuorilegge per offrire un nuovo e migliore sistema di ricompense e progressi. Nel corso dell'anno, i giocatori hanno avuto ancora più incentivi a immergersi in questo mondo e nei propri personaggi con l'aggiunta delle prime quattro Professioni della frontiera (Cacciatore di taglie, Commerciante, Collezionista e Distillatore), che permettono di progredire in più Ruoli contemporaneamente ottenendo abilità, abbigliamento, armi e altri oggetti specifici per i Ruoli. Grazie a tutto questo, Red Dead Online ha raggiunto un nuovo picco di giocatori a dicembre, subito dopo il rilascio dell'aggiornamento Distillatori, seguito da un altro picco a gennaio.



Vediamo ora quali saranno i bonus dati ai giocatori per festeggiare questi traguardi eccezionali:



GTA Online offrirà denaro di gioco bonus fino a 2.000.000 di GTA$, la somma più alta mai data in regalo finora nel gioco. Dal 30 gennaio sarà possibile ottenere 1.000.000 di GTA$ semplicemente giocando prima del 5 febbraio e un altro milione di GTA$ giocando tra il 6 e il 12 febbraio.



I giocatori di Red Dead Online riceveranno una serie di omaggi come accesso gratuito ad alcuni Ruoli, oggetti speciali per i Ruoli e altro ancora, tra cui:



Kit da pistolero: Giocate tra il 28 gennaio e il 3 febbraio per ottenere un revolver Schofield gratuito, un fucile Varmint gratuito e il Bundle di munizioni devastante, che include 100 munizioni a espansione per revolver, 100 munizioni veloci per pistola, 100 munizioni Express per armi a ripetizione, 100 palle singole per fucili a canna liscia e 20 munizioni esplosive per fucili a canna rigata.



Kit da Cacciatore di taglie: Giocate tra il 4 e il 10 febbraio per ottenere una Licenza da Cacciatore di taglie gratuita, 25 bolas e 25 frecce traccianti.



Ma non finisce qui, perché il 2020 si annuncia più ricco che mai per entrambi i titoli:



Per GTA Online è in previsione l'aggiunta di una serie di gare per ruote scoperte con nuovi tipi di veicoli. Gare intense ad alta velocità su circuito in cui sterzate strette, scelta degli pneumatici e pit stop strategici faranno la differenza. In più, aspettatevi altri ricchi aggiornamenti e qualche sorpresa nel corso di quest'anno.



Come abbiamo accennato in passato, anche il mondo di Red Dead Online continuerà a crescere nel 2020, con l'espansione del concetto delle Professioni della frontiera tramite Ruoli aggiuntivi, nuove missioni e molti altri aggiornamenti di rilievo.



Prima di lasciarvi vi ricordiamo che GTA Online è la modalità online di GTA V, mentre Red Dead Online è la modalità online di Red Dead Redemption 2. Il primo è disponibile per PC, Xbox One e PS4, mentre il secondo per le stesse piattaforme più Google Stadia.