My Hero One's Justice 2, trailer del gameplay e bonus preorder da Bandai Namco

My Hero One's Justice 2 si mostra con un trailer del gameplay che mette in luce la spettacolarità delle sequenze in-game. Inoltre Bandai Namco ha rivelato quali saranno i bonus preorder del gioco.



Prenotando My Hero One's Justice 2 si riceverà Nomu come personaggio giocabile e sarà possibile sbloccare Izuku Midoriya Full Cowling 100% e Kai Chisaki Ver.2 fin dall'inizio!



I fan che hanno conservato un salvataggio del precedente My Hero One's Justice potranno anche sbloccare una personalizzazione unica per Midoriya.



Per saperne di più sul gioco, date un'occhiata al nostro provato di My Hero One's Justice 2.