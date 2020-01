Valve Index, 149.000 unità vendute nel 2019, esaurito in tutto il mondo

Valve Index, il visore VR di Valve, ha venduto 149.000 unità nel corso del 2019, la maggior parte delle quali, ossia 103.000, dopo l'annuncio di Half-Life: Alyx, il nuovo capitolo della prestigiosa serie che sarà esclusivo proprio per i visori VR.



Il dato, rilevato dalla compagnia SuperData, è interessante perché mostra quanto un singolo gioco di alto livello possa fare per le vendite di una periferica pur molto costosa (si parla di 1.000 dollari per il pacchetto completo). Certo, non stiamo parlando dei milioni di unità vendute favoleggiate da alcuni, ma immaginiamo che Valve non si aspettasse nemmeno di fare il tutto esaurito in tutto il mondo.



Nel Q4 del 2019 Valve Index ha venduto più unità di qualsiasi altro visore VR per PC. Oculus Go si è infatti fermato a 84.000, mentre Oculus Rift S a 71.000. Meglio hanno fatto soltanto Oculus Quest, che però è un visore VR autonomo, che ha venduto 317.000 unità nel Q4 e 705.000 nel 2019, e PlayStation VR, che però è compatibile solo con PS4, che ha venduto 338.000 unità nel Q4.