Valve Index esaurito in 31 paesi, ottime prevendite per il visore VR

Valve Index è andato esaurito in 31 paesi, segno che le prevendite del nuovo visore VR procedono alla grande in vista del lancio, fissato per il mese di marzo.



Non è il primo sold out per il dispositivo targato Valve, che è andato a ruba immediatamente dopo l'annuncio di Half-Life: Alyx e continua a totalizzare ottimi numeri, tanto che il produttore si trova nella situazione di dover far fronte alle alte richieste al meglio delle sue possibilità.



"Stiamo lavorando duramente per realizzare nuove unità e poter così soddisfare la domanda", ha dichiarato un portavoce di Valve. "Puntiamo a ripristinare le disponibilità di Valve Index prima dell'uscita di Half-Life: Alyx."



Il gioco, come già riportato, sarà disponibile gratis per tutti i possessori del visore per la realtà virtuale