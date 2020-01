Fortnite: Oppressore e Frittella nel negozio del 15 gennaio 2020

Il nuovo negozio di Fortnite Capitolo 2, nel momento in cui scriviamo, è disponibile su tutte le principali piattaforme di gioco. Diamo dunque un'occhiata più da vicino a tutti i contenuti, ai dettagli e ai prezzi proposti oggi, mercoledì 15 gennaio 2020.

Nel negozio di Fortnite Capitolo 2 di oggi torna la Skin Oppressore, Leggendaria e dunque proposta al prezzo di 2000 V-buck, ben venti euro al cambio. A parte il suo set da completare, troverete di nuovo disponibili anche Frittella e Bianco Accecante, costumi epici e dunque proposti a 1500 V-buck cadauno (15 euro al cambio). Ancora, i balletti in evidenza oggi sono Passo del Pigrone, Mulinello e Incrocio.

Qui di seguito vi riportiamo tutti i contenuti del negozio di Fortnite del 15 gennaio 2020, con rispettivi prezzi; l'Aggiornamento 11.40 è inoltre finalmente disponibile per il download.

Out for vengeance.



The Oppressor Outfit and the Plasmatic Edge Pickaxe are available in the Item Shop now! pic.twitter.com/d218F1ZNKD