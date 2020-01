Fortnite Aggiornamento 11.40: server offline per manutenzione programmata di Epic Games

Nel momento in cui scriviamo vi risulterà impossibile accedere alle varie modalità di gioco di Fortnite Capitolo 2, vale a dire Battaglia Reale, Salva il Mondo e Modalità Creativa. Nulla di troppo strano: è ufficialmente cominciata la manutenzione programmata degli sviluppatori, finalizzata alla pubblicazione dell'Aggiornamento 11.40.

Vediamo innanzitutto gli orari. I server di gioco di Fortnite Capitolo 2 resteranno offline dalle ore 10:00 di questa mattina del 15 gennaio 2020 fino alle 12:00 circa; prima di pranzo sarà comunque possibile tornare a giocare, salvo la comparsa improvvisa di problematiche gravi (ma sono casi rari). Prima di poter avviare il titolo naturalmente sarà necessario mettere in download e istallare l'update di Epic Games.

Restano attualmente ignoti i contenuti dell'Aggiornamento 11.40 di Fortnite Capitolo 2, ma i dataminer sicuramente sveleranno tutto in anticipo come sempre, vi terremo aggiornati. Preparatevi al consueto arrivo di nuove Skin e di contenuti cosmetici inediti. Quando i server torneranno online, naturalmente.