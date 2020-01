Mass Effect, BioWare sta per annunciare una remaster della trilogia?

Mass Effect potrebbe tornare con una remaster della trilogia originale, o quantomeno è una delle ipotesi dopo il misterioso post pubblicato da BioWare su Twitter.



Utilizzando l'inedito hashtag #MassRelays, il team di sviluppo ha infatti riproposto un estratto della colonna sonora di Mass Effect, accompagnata dall'incipit narrativo della celebre serie.



Si tratta di un evento quantomeno curioso, visto che l'account ufficiale del gioco viene utilizzato solo per pubblicare post celebrativi, ma nella giornata di ieri, 14 gennaio, non cadeva alcuna ricorrenza per il franchise.



C'è dunque un annuncio in vista? Magari l'ufficializzazione di una remaster che riprenda i tre episodi della trilogia originale, portandoli anche su Nintendo Switch? Sarebbe una mossa del tutto comprensibile prima di presentare il chiacchierato nuovo capitolo.