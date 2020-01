Google Play Store: 17 app drenavano la batteria con annunci pubblicitari, l'elenco

Ancora una volta i ricercatori hanno trovato una minaccia all'interno del Google Play Store per smartphone android. Si tratta, questa volta, di 17 app il cui compito principale era quello di bombardare il dispositivo degli utenti con annunci pubblicitari invadenti... a discapito della batteria.

Come indicato dai ricercatori di Bitdefender, queste applicazioni (17 in totale) dopo essere state istallate dal Google Play Store attendevano 48 ore, prima di nascondere la propria presenza agli utilizzatori dello smartphone android (autohide). Da qui in poi cominciavano a bombardare di annunci pubblicitari il dispositivo, anche per quattro ore di seguito, drenando la batteria e portando al suo rapido consumo. Queste applicazioni sono state messe in download, secondo i dati più recenti, per un totale di 550.000 volte.

La risposta di Google non si è fatta attendere questa volta: la società ha detto di aver avviato un'indagine, che porterà se necessario alla rimozione di queste applicazioni. Ecco qui di seguito l'elenco al completo: le avete scaricate anche voi?

Car Racing 2019

4K Wallpaper (Background 4K Full HD)

Backgrounds 4K HD

QR Code Reader & Barcode Scanner Pro

File Manager Pro - Manager SD Card/Explorer

VMOWO City: Speed Racing 3D

Barcode Scanner

Screen Stream Mirroring

QR Code - Scan & Read a Barcode

Period Tracker - Cycle Ovulation Women's

QR & Barcode Scan Reader

Wallpapers 4K, Backgrounds HD

Transfer Data Smart

Explorer File Manager

Today Weather Radar

Mobnet.io: Big Fish Frenzy

Clock LED